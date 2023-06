Due semifinali di playoff al cardiopalma, con le gare di andata decise da un gol in pieno recupero. Nella sfida tra Sudtirol e Bari i padroni di casa l’hanno spuntata grazie al gol di Rover, che permette agli uomini di Bisoli di andare a giocare al “San Nicola” con due risultati su tre, una combinazione che rende perfettamente equilibrato - per gli esperti di Planetwin365 - la qualificazione in finale di entrambe le formazioni, offerta a quota 1,85. Cambiano le quote invece tra Cagliari e Parma, soprattutto in virtù della clamorosa rimonta sarda dallo 0-2 dei primi 45 minuti al 3-2 finale. Gli uomini di Ranieri ora vedono lì vicino il passaggio del turno, proposto a 1,50 dai betting analyst, con la rimonta dei ducali di Pecchia vista a 2,40.