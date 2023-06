Il primo atto della finale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari è alle porte e i bookmaker non hanno molti dubbi sull’esito del confronto. Il fattore casa aiuta i sardi nei primi 90 minuti: una vittoria degli uomini di Ranieri si gioca infatti tra 1,86, contro il segno “2” che vale 4,50 la posta. Nel mezzo, a 3,405, il pareggio. In campionato gli scontri diretti si sono chiusi in favore della formazione pugliese, che ha ottenuto un successo esterno per 1-0 e ha chiuso sull’1-1 la partita del San Nicola. Il Bari ha terminato la regular season con il secondo miglior attacco della Serie B e il Cagliari con la terza miglior difesa, ma gli esperti puntano su una partita chiusa, che potrebbe portare a scenari più interessanti nel ritorno, quando la posta in gioco sarà tutta sul piatto. Per questo motivo prevale il segno Under, che si gioca a 1,63 contro l’Over a 2,20. In attacco è sfida tra i bomber Gianluca Lapadula e Walid Cheddira. Il peruviano ha terminato il campionato alla guida della classifica dei marcatori con 24 centri, sette in più del capocannoniere rivale. Una rete del centravanti del Cagliari è vista a 2 mentre un gol del nazionale marocchino si gioca a 3,75. Nonostante le quote sorridano ai padroni di casa per questi primi novanta minuti, nella doppia sfida sarà il Bari a spuntarla, secondo i bookmaker: la promozione dei pugliesi è proposta a 1,80 mentre un immediato ritorno in Serie A del Cagliari paga 1,95 volte la posta.