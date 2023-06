I playoff di Serie C si sono conclusi con la vittoria del Lecco sul Foggia e il ritorno in Serie B dei lombardi dopo cinquant’anni. I problemi nella consegna della documentazione e nella mancanza di uno stadio a norma hanno però congelato il verdetto: in merito si pronuncerà la Covisoc e in caso di risposta negativa il club potrà ricorrere entro il 5 luglio, mentre il 7 la palla passerebbe alla Federcalcio. Se il Lecco dovesse essere escluso, partirebbe una vera e propria battaglia legale che vedrebbe coinvolto almeno 3-4 club e potrebbe risolversi solo agli inizi di agosto: visto i posti disponibili per la C, dopo Feralpi, Reggiana e Catanzaro dovrebbe toccare al Foggia.