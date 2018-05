Dopo l'anticipo di venerdì, le gare di ieri e in attesa del posticipo di domani, è continuata oggi la 40esima giornata di Serie B con il posticipo di lusso dello Stadio Manuzzi di Cesena tra i padroni di casa guidati da Fabrizio Castori e il Parma di Roberto D'Aversa: i padroni di casa, in una posizione critica di classifica, compiono una grande impresa vincendo 2-1 in rimonta (al sesto gol in campionato di Ceravolo replica la doppietta del giovane Moncini, a quota otto, tra l'86' e il 96') per giunta in dieci, dopo l'espulsione nel finale di Kupisz, e si portano a più quattro punti sulla zona playout, mentre gli ospiti perdono la partita e soprattutto la seconda posizione che vale la promozione diretta in Serie A, senza passare dai playoff. venendo superati da Frosinone e Palermo (più 2 e più 1) e raggiunti dal Venezia.