La sconfitta del Frosinone nell'ultima giornata ha accorciato la classifica ai vertici della Serie B. Gli uomini di Fabio Grosso rimangono al comando, ma vedono diminuire a soli tre punti il vantaggio sulla Reggina seconda. I betting analyst continuano a premiare però la capolista per quanto riguarda le possibilità di promozione in Serie A: il salto nel massimo campionato è infatti visto a 1,45. Insegue il Genoa, attualmente quarto in classifica, per cui il ritorno nell'elite del calcio italiano vale 1,70 la posta mentre la Reggina è proposta a 2,05, con il Bari a 2,85. Più lontane le inseguitrici: il Parma si gioca a 4,75, con il Pisa a 5 e il Pisa a 6, davanti al Brescia per cui la promozione vale 6,50 la posta. Per il primo posto, invece, è avanti il Frosinone, quotato a 2,25, mentre la vittoria del campionato da parte del Genoa si gioca a 3,50, con la Reggina a 5,50. Per il Bari, invece, il primo posto paga 6,50 la posta.