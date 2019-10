Cittadella-Cosenza è l'anticipo del venerdì dell'ottava giornata della Serie B che riparte dopo la lunga sosta per le nazionali. A partire dalle 21 al Tombolato i padroni di casa allenati da Roberto Venturato cercheranno di portare a 4 la serie di vittorie consecutive agganciando in caso di successo il primo posto in classifica difeso dal Benevento. Gli ospiti di Piero Braglia sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo un tour de force non semplice affrontato nelle prime 7 giornate.