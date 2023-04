Un Cittadella alla disperata ricerca di punti salvezza si presenterà lunedì a Bari, al cospetto di una squadra che viceversa spera ancora nell'aggancio al secondo posto che significherebbe promozione diretta, privo di ben tre elementi, tutti fermati per un turno dal giudice sportivo.



Al San Nicola la squadra di Gorini dovrà infatti rinunciare al difensore Federico Giraudo, al centrocampista Giovanni Crociata e all'attaccante Ignacio Lores Varela. Il primo paga l'espulsione per doppia ammonizione subita nel finale di primo tempo della gara di sabato scorso con il Genoa; gli altri due invece sconteranno un turno di riposo forzato dopo essere stati ammoniti in regime di diffida.



Oltre ai tre giocatori per i veneti non potrà partecipare alla trasferta in terra pugliese neppure il direttore generale Stefano Marchetti, anch'egli espulso dal campo nel corso della sfida con il Grifone.