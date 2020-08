Il Cittadella rinforza la fascia mancina con l'arrivo del terzino classe '92 Daniele Donnarumma dal Monopoli. A confermarlo il comunicato del club granata: "L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di DANIELE DONNARUMMA.



Terzino mancino classe 1992 nato a Granagno (NA), Donnarumma nelle ultime 3 stagioni è stato un punto fisso del Monopoli.



Precedentemente esperienze con le maglie di Nocerina (dove ha esordito in B), Carpi, Como, Messina, Cavese, Lecco e Mantova.



A Daniele il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".