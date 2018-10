Comunicato ufficiale della Lega B, con il quale viene convocata in via straordinaria un'assemblea di Lega: "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata, in via d’urgenza stante l’eccezionalità della situazione determinatasi, per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 08.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento reso dal TAR del Lazio in data 24 ottobre 2018.



L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale

Professionisti B".