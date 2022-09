L'unica partita disputata finora al Marulla si è chiusa con la vittoria del Cosenza, ma stavolta è il Bari a partire favorito per la partita in programma domani sul campo calabrese, valida per la quinta giornata di Serie B. In un match che i bookmaker prevedono comunque equilibrato, i biancorossi (ancora imbattuti) si giocano a 2,40, con il 40% di scommesse dalla loro parte. È offerto invece a 3,02 il colpo dei Lupi, arrivati al 31% delle preferenze, mentre il pareggio è a 3,20 (29%). Il precedente più recente, nel 2016, si è chiuso con l'1-0 per il Bari, risultato stavolta in quota a 8,00, mentre lo stesso punteggio a favore di Dionigi pagherebbe 9,40. Cheddira e Antenucci sono per gli analisti gli uomini più pericolosi: entrambi gli attaccanti biancorossi sono a 3,00 nelle scommesse sui marcatori, seguiti da Botta a 4,50. Per il Cosenza si fanno invece avanti Larrivey a 3,25 e Brignola a 3,50. In quota anche la possibilità di un rigore: un penalty nel corso dell'incontro (indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato) vale 2,95.