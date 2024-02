Serie B, Cosenza-Sampdoria LIVE

Anticipo del venerdì da cardiopalma per la Serie B che per il programma della 26esima giornata mette subito in scena un match ad altissima tensione. Cosenza-Sampdoria è infatti una gara ricca di intrecci con Fabio Caserta e Andrea Pirlo, i due allenatori, che si sono diplomati insieme a Coverciano e si conoscono molto bene.



I blucerchiati non riescono a trovare continuità, non trovano una vittoria in campionato da 3 gare e di conseguenza sono stati risucchiati in classifica alle porte della zona retrocessione. All'opposto il rendimento dei calabresi che non perdono addirittura da 6 e vedono la possibilità di ambire ad un piazzamento playoff.