Serie B LIVE: dalle 14 in campo Parma e Bari. Alle 16.15 Palermo-Como

Giornata numero venticinque in Serie B. Sono ben otto le gare in programma oggi: nello slot delle 14 torna in campo il Parma che ospita il Pisa e il nuovo Bari di Iachini che se la vede con la FeralpiSalò. Seguiremo in diretta anche Lecco-Cosenza, Reggiana-Ternana e Spezia Cittadella. In programma alle 16.15 altre tre partite: Catanzaro-Sudtirol, Sampdoria-Brescia e il big match di giornata Palermo-Como.