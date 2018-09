Il Crotone prova a rialzarsi dopo i due ko di fila rimediati in campionato a distanza ravvicinata, sabato contro il Verona e martedì contro il Pescara. L’occasione arriva nel match di domani allo Scida contro il Brescia, dove, a spingere i rossoblu verso la vittoria sono i precedenti favorevoli. Nelle otto gare in casa giocate contro i biancoazzurri la squadra di Stroppa ha un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 0 ko. Dunque, gli analisti Microgame accendono il semaforo verde per il Crotone e lo danno come favorito a 1,90. Si punta a 3,30 sul pareggio mentre il primo successo del Brescia allo Scida, riporta Agipronews, è valutato 4,30. I bookmaker non si aspettano un match carico di reti e ritengono probabile l’esito Under (meno di tre gol complessivi) dato a 1,70. Del resto, il risultato più frequente allo Scida è stato l’1-0, arrivato due volte. Per la gara di domani è il finale più probabile, offerto a 5,75.