Chi in estate sosteneva che l'attuale campionato di Serie B fosse in realtà una sorta di Serie A2 probabilmente non aveva tutti i torti.



Aldilà della presenza di nomi eccellenti di club e di giocatori che hanno fatto la storia del nostro calcio, a nobilitare il torneo cadetto è soprattutto il calore dei tifosi che mai come quest'anno stanno letteralmente riempiendo gli spalti degli stadi di tutt'Italia.



Un dato che aumenta giornata dopo giornata tanto che nell'ultimo turno gli spettatori totali sono stati 116.371, il numero più alto di questa stagione. A fare la parte del leone la sfida tra Bari-Ternana, ammirati dalle tribune del San Nicola da quasi 39.000.