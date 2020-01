ha disputato un girone d'andata in versione rullo compressore. Il Benevento ha letteralmente dominato la prima metà del campionato di Serie B, chiudendo al giro di boa in vetta con 46 punti, ben 12 in più rispetto alla seconda in classifica, il Pordenone. La squadra di Pippo Inzaghi, dunque, fa il vuoto anche al banco delle scommesse. Gli analisti hanno chiuso le giocate sulla promozione del Benevento in Serie A, lasciando aperte solo quelle sul suo arrivo in cima alla classifica a fine torneo. Un'opzione, visto il distacco, che è ritenuta probabilissima ed è valutata 1,16. Quanto alle altre in lizza per il salto di categoria, il Frosinone spicca come altra possibile candidata: la squadra allenata da Nesta, dopo un avvio difficile, ha ripreso quota e ora è in piena zona play off, sesta con 27 punti. La sua promozione è data a 3,00. A 3,50 invece la rivelazione Pordenone, neopromossa che tenterà il doppio salto, appaiata nelle quote al Crotone, che invece punta a un ritorno tra le big dopo due anni di purgatorio, secondo Agipronews.