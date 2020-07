Dopo aver festeggiato la promozione in B il Vicenza è al lavoro per rinforzare la squadra. I biancorossi hanno messo nel mirino Davide Zappella, terzino destro dell'Empoli che però ora vuole concentrarsi sul campionato e sulla corsa ai playoff, per questo ha deciso di rimandare ogni discorso a fine stagione. Sul classe '98, richiesto direttamente da Di Carlo, c'è anche l'interessa del Venezia.