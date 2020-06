Attraverso un comunicato ufficiale anche la Lega Serie B ha aggiornato le dato e il nuovo calendario per la ripresa del campionato comprensivo di Playoff e Playout. Si parte il 19 giugno, finale playoff il 20 agosto.Si pubblicano qui di seguito le nuove date del campionato Serie BKT 2019/2020, dalla 10ª alla 19ª giornata di ritorno.10ª giornata ritorno* 20.06.2020 anziché 14.03.202011ª giornata ritorno 26.06.2020 anziché 21.03.202012ª giornata ritorno 29.06.2020 anziché 04.04.202013ª giornata ritorno 03.07.2020 anziché 13.04.202014ª giornata ritorno 10.07.2020 anziché 18.04.202015ª giornata ritorno 13.07.2020 anziché 21.04.202016ª giornata ritorno 17.07.2020 anziché 25.04.202017ª giornata ritorno 24.07.2020 anziché 02.05.202018ª giornata ritorno 27.07.2020 anziché 09.05.2020Ultima giornata (19ª giornata ritorno) 31.07.2020 anziché 14.05.2020*​Sarà prevista, come di consueto, una gara in anticipo venerdì 19 giugno 2020.Il programma dettagliato delle gare, compresi gli eventuali anticipi e posticipi, ed i relativi orari saranno oggetto di separata e successiva comunicazione.salvo poter comunque essere disputate in più blocchi, nel caso non si renda necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le gare.si comunica quanto segue:- Turno preliminare (gara unica) Martedì 4 agosto 2020 (6ª – 7ª) Mercoledì 5 agosto 2020 (5ª – 8ª)- Semifinali (andata) Sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª – 3ª) Domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª – 4ª)- Semifinali (ritorno) Martedì 11 agosto 2020 (3ª - 6ª/7ª) Mercoledì 12 agosto 2020 (4ª - 5ª/8ª)- Finali Domenica 16 agosto 2020 (andata) Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)**-Venerdì 7 agosto 2020 (andata) (17ª – 16ª)- Venerdì 14 agosto 2020 (ritorno) (16ª – 17ª)Gli abbinamenti definitivi delle eventuali gare di playoff e playout saranno resi noti, attraverso un Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38ª giornata del Campionato Serie BKT 2019/2020.