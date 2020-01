Torna in campo la Serie B con l’anticipo della 21esima giornata tra Empoli e Chievo, alle ore 21. I clivensi, che hanno superato sabato scorso il Perugia con un netto 2-0, sono sesti e in zona playoff, mentre i toscani sono in difficoltà, relegati al 16esimo posto della classifica e reduci dalla sconfitta con la Juve Stabia.