Un testa a testa che, probabilmente, si protrarrà fino all’ultima giornata con altre quattro formazioni che sognano di succedere al Benevento nell’albo d’oro della Serie B. Empoli e Monza, attualmente seconda e quarta della serie cadetta, sono le grandi favorite per il successo finale secondo i betting analyst, entrambe in quota a 4,00. Per la formazione toscana si tratterebbe della terza vittoria del torneo mentre la squadra di Brocchi sogna di essere la quindicesima squadra a compiere il doppio salto dalla C alla A. Il Monzafesteggerebbe anche una prima storica volta nella massima serie. Terza incomoda appare proprio la formazione granata di Fabrizio Castori, attuale leader della classifica: i granata, assenti dalla A da ben 22 stagioni, si giocano vincenti a 7,00. Leggermente più indietro, nelle quote, il Lecce dato primo a 7,50 ma al momento staccato di sette lunghezze dalla Salernitana. Infine da non sottovalutare Cittadella e Spal: i veneti sono potenzialmente primi visto che devono recuperare due partite e accusano un ritardo di cinque punti dalla vetta mentre gli emiliani dispongono di una rosa infarcita da molti giocatori con un passato prestigioso in Serie A. Il successo, per una delle due, pagherebbe nove volte la posta.