La Corte Federale D'Appello, all'esito del giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport in ordine al parziale accoglimento del ricorso del Foggia, ha ridotto la penalizzazione a carico del club pugliese da 8 a 6 punti. Rispetto alla decisione iniziale, dunque, la penalizzazione è stata ridotta di due punti dalla Corte d'Appello. I rossoneri raggiungono quota 18 punti, scavalcando il Carpi e piazzandosi in quindicesima posizione. Il club aveva chiesto la restituzione di due punti per l’assoluzione del patron Franco Sannella e due punti per il cambio di format di Serie B: la Procura federale ha presentato ricorso, ritenendo inammissibile la restituzione dei due punti legati alla posizione del patron, accordando per un solo punto anche per la riduzione del format del campionato.



IL COMUNICATO UFFICIALE -



Il comunicato ufficiale della FIGC:

"11. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, AFFINCHÉ RINNOVI LE VALUTAZIONI IN PUNTO DI CONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 022/CFA DEL 22.8.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione - Decisione n. 80/2018 del 10.12.2018) La C.F.A., all’esito del giudizio di rinvio, ridetermina la sanzione della penalizzazione a carico della società Foggia Calcio Srl in punti 6".