Il Benevento ha bisogno dei tre punti per non perdere il treno delle prime in classifica dopo il pari dell’ultima giornata. Per i sanniti nel pomeriggio di sabato altra trasferta complicata di una Serie B caratterizzata dal grande equilibrio, che li vedrà ospiti del Frosinone: favoriti i padroni di casa per il successo fissato a 2,27, mentre il «2» e la «X» si giocano entrambe a 3,23. Grande equilibrio tra Goal, a 1,87, e No Goal, poco più alto a 1,90, mentre prevale nettamente l’Under a 1,67, con l’Over invece alto a 2,12. Tra i risultati esatti prevale l’1-1 in quota a 6,10, seguito dal successo dei padroni di casa per 1-0, proposto a 7,10. Lo 0-1 si gioca invece a 8,90.