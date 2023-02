Anche per il Frosinone è arrivata la prima sconfitta interna del campionato. La formazione di Grosso, fino a venerdì l’unica imbattuta in casa, ha visto violare lo “Stirpe” dal Parma al termine di un pirotecnico 3-4. Nonostante la sconfitta dei ciociari e la vittoria delle inseguitrici, per gli esperti ci sono pochi dubbi sulla vittoria del campionato, con proprio il Frosinone nettamente avanti, in quota a 1,10, sul Genoa, ora distante di nove punti dalla vetta e offerto a 8 dopo il netto 3-0 in casa con la Spal. Torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive la Reggina di mister Inzaghi, fissata a 35 come il Bari ancora vincente lontano dal San Nicola. Molto più attardate le altre con la sorpresa Sudtirol e il Cagliari, a 75 volte la posta, leggermente avanti alla rimonta del Parma vista di nuovo in massima serie a 100.