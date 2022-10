Il difensore della Juventus Federico Gatti, arrivato dal Frosinone in estate, è stato premiato al Gran Galà del Calcio come miglior giocatore della Serie B 2021/22.



"Devo ringraziare chi mi ha votato, i miei colleghi, è un orgoglio ricevere un premio così, mi dà motivazione per arrivare più in alto. La Juve? Un sogno che si realizza, una realtà, devo tenermela più stretta possibile. Idolo? Chiellini, ma anche ora ho dei grandi esempi nello spogliatoio, da Bonucci a Danilo e Bremer. Cerco di imparare ogni giorno da loro, di prendere piccoli dettagli".