Genoa-Cosenza (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la 28esima giornata di campionato in Serie B, la nona nel girone di ritorno. I padroni di casa allenati da Gilardino cercano i 3 punti per contro-sorpassare il Bari al secondo posto, mentre gli ospiti sono ultimi in classifica nonostante l'ultima vittoria in rimonta nel derby calabrese con la Reggina di Pippo Inzaghi che di fatto ha salvato la panchina di Viali.