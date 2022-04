Ecco quanto stabilito dalin seguito all'ultima giornata di Serie B:Ammenda di €per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette di plastica, una sul terreno di giuoco e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda diper avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).: per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).