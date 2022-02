Ecco le decisioni del Giudice Sportivo sulle squalifiche per la 24esima giornata di campionato:



CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FIGUEIREDO DA SILVA Janio Bikel (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GARGIULO Mario (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



GHIRINGHELLI Luca (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROSI Aleandro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).