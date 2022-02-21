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Questi sono gli arbitri designati per il 25esimo turno del campionato di Serie B, che prende il via domani:


ALESSANDRIA – PERUGIA    h. 18.30

PICCININI

DEI GIUDICI – MARGANI

IV:     PERENZONI

VAR:     MINELLI

AVAR:       PAGANESSI

 

CREMONESE – LR VICENZA    h. 18.30

COLOMBO

MOKHTAR – NUZZI

IV:       PANETTELLA

VAR:     PRONTERA

AVAR:       RANGHETTI

 

PISA – PARMA    h. 18.30

ABISSO

AVALOS – SACCENTI

IV:     SAIA

VAR:     FOURNEAU

AVAR:     PASSERI

 

PORDENONE – MONZA    h. 18.30

SERRA

PERETTI – DEL GIOVANE

IV:      GIORDANO

VAR:     AURELIANO

AVAR:     ZUFFERLI

 

SPAL – TERNANA    h. 18.30

PATERNA

MUTO – ZINGARELLI

IV:     MAGGIO

VAR:     BANTI

AVAR:      BACCINI

 

BENEVENTO – COMO    Mercoledì 23/02 h. 18.30

MARINI

SCHIRRU – LANOTTE

IV:     LONGO

VAR:     DIONISI

AVAR:     PAGLIARDINI