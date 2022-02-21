Serie B: gli arbitri della 25esima giornata
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Questi sono gli arbitri designati per il 25esimo turno del campionato di Serie B, che prende il via domani:
ALESSANDRIA – PERUGIA h. 18.30
PICCININI
DEI GIUDICI – MARGANI
IV: PERENZONI
VAR: MINELLI
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – LR VICENZA h. 18.30
COLOMBO
MOKHTAR – NUZZI
IV: PANETTELLA
VAR: PRONTERA
AVAR: RANGHETTI
PISA – PARMA h. 18.30
ABISSO
AVALOS – SACCENTI
IV: SAIA
VAR: FOURNEAU
AVAR: PASSERI
PORDENONE – MONZA h. 18.30
SERRA
PERETTI – DEL GIOVANE
IV: GIORDANO
VAR: AURELIANO
AVAR: ZUFFERLI
SPAL – TERNANA h. 18.30
PATERNA
MUTO – ZINGARELLI
IV: MAGGIO
VAR: BANTI
AVAR: BACCINI
BENEVENTO – COMO Mercoledì 23/02 h. 18.30
MARINI
SCHIRRU – LANOTTE
IV: LONGO
VAR: DIONISI
AVAR: PAGLIARDINI
ALESSANDRIA – PERUGIA h. 18.30
PICCININI
DEI GIUDICI – MARGANI
IV: PERENZONI
VAR: MINELLI
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – LR VICENZA h. 18.30
COLOMBO
MOKHTAR – NUZZI
IV: PANETTELLA
VAR: PRONTERA
AVAR: RANGHETTI
PISA – PARMA h. 18.30
ABISSO
AVALOS – SACCENTI
IV: SAIA
VAR: FOURNEAU
AVAR: PASSERI
PORDENONE – MONZA h. 18.30
SERRA
PERETTI – DEL GIOVANE
IV: GIORDANO
VAR: AURELIANO
AVAR: ZUFFERLI
SPAL – TERNANA h. 18.30
PATERNA
MUTO – ZINGARELLI
IV: MAGGIO
VAR: BANTI
AVAR: BACCINI
BENEVENTO – COMO Mercoledì 23/02 h. 18.30
MARINI
SCHIRRU – LANOTTE
IV: LONGO
VAR: DIONISI
AVAR: PAGLIARDINI
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