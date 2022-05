La Lega B ha comunicato sui propri canali ufficiali gli orari delle gare dei play off per la promozione in Serie A, coi turni preliminari che andranno in scena venerdì e sabato prossimo, e quelli degli eventuali play out per la retrocessione in Serie C. Ecco il quadro completo:



Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 – 20.30 (6ª vs 7ª)

Sabato 14 maggio 2022 – 18.00 (5ª vs 8ª)



Semifinali (andata)

Martedì 17 maggio 2022 – 20.30 (6ª/7ª vs 3ª)

Mercoledì 18 maggio 2022 – 19.00 (5ª/8ª vs 4ª)



Semifinali (ritorno)

Sabato 21 maggio 2022 – 18.00 (3ª vs 6ª/7ª)

Domenica 22 maggio 2022 – 18.00 (4ª vs 5ª/8ª)



Finali

Giovedì 26 maggio 2022 (andata) – 20.30

Domenica 29 maggio 2022 (ritorno)* – 20.30



Eventuali playout per la permanenza nel Campionato Serie B

Giovedì 12 maggio 2022 (andata) – 17ª vs 16ª – 20.30

Venerdì 20 maggio 2020 (ritorno) – 16ª vs 17ª – 20.30



*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.



Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff ed eventuali playout saranno resi noti, attraverso un Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione, da parte del Giudice Sportivo, dei risultati della 38ª ed ultima giornata del Campionato Serie BKT 2021/2022. Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive.