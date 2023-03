Scontro ad alta quota quello tra il Bari, terzo in classifica, e la capolista Frosinone. Al San Nicola i biancorossi, quattro vittorie nellle ultime cinque gare, provano a fermare i gli uomini del grande ex, Fabio Grosso, nettamente al comando della classifica di Serie B, con un vantaggio di 11 punti sul Genoa secondo. Per gli scommettitori, l'esito del match di sabato pomeriggio è tutt'altro che scontato: il 31% dei giocatori punta sull'«1», offerto a 3,08, mentre il 39% opta per il «2» in pole a 2,42. Il pareggio, invece, vale 3,10 la posta. Sfida all'insegna dell'equilibrio con il No Goal che prevale a 1,73, contro il Goal a 1,95. Nettamente avanti l'Under a 1,55, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,23 la posta. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1 a 5,25, seguito dallo 0-1 in favore del Frosinone a 5,95. L'1-0 per il Bari si gioc