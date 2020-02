È stato protagonista nel blitz del Perugia contro la Juve Stabia, procurandosi un rigore e siglando la doppietta dagli undici metri. Pietro Iemmello si prende la scena in Serie B, dove svetta nella classifica dei bomber con 17 reti realizzate in ventidue giornate. Una marcia ad altissimo ritmo che in quota blinda il titolo di capocannoniere del campionato: l'obiettivo è ora a 1,25, in nettissimo vantaggio sul secondo pretendente, Cristian Galano. L'attaccante del Pescara, rimasto a 11 reti dopo il penalty fallito contro il Cosenza, è lontano a 9,00, mentre per Diaw del Cittadella e Marconi del Pisa si arriva a 16,00, secondo Agipronews.