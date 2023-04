Il pari con il Como non è il miglior risultato se si vuole puntare alla promozione diretta, ma il Bari rimane tra le principali candidate per l'approdo in Serie A. I galletti sono distanti 6 lunghezze dal Genoa, e a cinque giornate dal termine puntano ancora al secondo posto che gli varrebbe l'accesso al massimo campionato senza passare per i playoff. Nelle quote la promozione della formazione pugliese si gioca a 2,75, comunque indietro rispetto ai rossoblu, vicinissimi al traguardo a 1,02. I tre pareggi di fila, invece, non scoraggiano i bookmaker riguardo al Cagliari, che appare la grande favorita per l'ultimo posto vacante: la vittoria dei playoff da parte dei sardi vale 3,75 la posta, davanti al Sudtirol ora quarto a 5,50. Inseguono poi Reggina e Parma, offerte a 6,50. Per quanto riguarda il primo posto, invece, i betting analyst vedono il Frosinone in pole a 1,25, nonostante la sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque gare. Il Genoa, ora a -4, vede il ribaltone in classifica a 3,75.