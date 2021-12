Si chiude al secondo posto virtuale nella corsa alla promozione il 2021 del Benevento, tornato a imporsi in Serie B dopo quattro vittorie consecutive prima della sosta di fine anno. Il secondo posto in classifica è ora a tre punti di distanza e per i bookmaker Caserta e i suoi sono in prima fila per il salto di categoria: il ritorno in A nella prossima stagione si gioca a 1,80, alla pari con il Lecce che pure è a 31 punti. Solo il Pisa capolista è davanti alle due giallorosse, a 1,70, mentre per trovare le altre contendenti bisogna salire a 2,20, quota offerta per il Brescia e il Monza. Vale 3,50 la promozione della Cremonese, per Frosinone e Cittadella si arriva a 5,50.