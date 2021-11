Dopo tre sconfitte di fila, il Benevento ha ripreso a correre per inseguire le prime posizioni in Serie B, allontanatesi dopo il filotto negativo. Nel turno infrasettimanale del campionato cadetto, i campani fanno visita al Vicenza penultimo, reduce però da una vittoria che ha ridato fiducia a tutto l’ambiente. Il pronostico dei betting analyst pende però verso gli ospiti, con il «2» in quota a 2,12. La seconda vittoria di fila per i veneti vale 3,65, mentre è fissato a 3,15 il segno «X». I padroni di casa arrivano all’incontro del Menti con la seconda peggior difesa del campionato e con 13 reti all’attivo mentre il Benevento non ha concesso troppo agli avversari: nonostante questo il Goal è avanti su 888 a 1,72, mentre il No Goal si gioca a 2,04.