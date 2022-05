Dopo l’impresa in casa dell’Ascoli, il Benevento ha centrato l’accesso alle semifinali dei playoff che decreteranno la terza promossa in Serie A. I giallorossi nella gara di andata ospiteranno il Pisa, giunto terzo al termine della stagione regolare, ma sconfitto dagli uomini di Caserta poco più di un mese fa al “Vigorito” con un roboante 5-1. Per i betting analyst è favorito il segno «1» a 2,12 contro il 3,40 del successo nerazzurro. Si gioca a 3,25 l’opzione pareggio. Al contrario della gara di campionato i bookie prevedono un incontro più bloccato, con l’Under 2.5, a 1,79, favorito nei confronti dell’Over 2.5 fissato a 1,93. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 di 888 a 6,25 seguito dall’1-0 proposto a 7,50. Vale invece 16 volte la posta un successo per 0-2 per Lucca e compagni.