Sette punti nelle ultime tre partite hanno permesso al Benevento di uscire dalla zona calda rilanciandosi verso la zona playoff, ora distante solamente quattro punti. Nel match che chiude il girone di andata, i giallorossi affrontano il Perugia ultimo in classifica ma reduce dalla vittoria interna contro il Venezia dell’ultimo turno. Una partita da non sbagliare per gli uomini di Cannavaro, favoriti, in quota a 1,85 contro il 4,25 del segno «2». Nel mezzo il pari fissato a 3,35. Con due squadre che trovano con fatica la via del gol - solo 7 in casa per il Benevento, altrettanti in trasferta per il Perugia – l’Under 2.5 a 1,64 prevale su un match con almeno tre gol visto a 2,18. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-0 a 6,25, sale a 8,50 lo 0-0 come nell’ultimo precedente in terra campana, mentre si gioca a 13 un successo per 2-1 a favore degli umbri.