Il rallentamento delle ultime settimane non scoraggia il Benevento, che rimane a 6 punti dalla vetta in Serie B e pienamente in corsa per i playoff. Nella trasferta sul campo della Reggina, però, i giallorossi non possono farsi sfuggire i tre punti per restare aggrappati al treno di testa. I betting analyst quotano la vittoria del Benevento a 2,22, mentre il successo dei padroni di casa vale 3,38 la posta. Di poco più bassa la quota del pari, fissata a 3,23. E' un match da Under quello del "Granillo", che vede la Reggina scendere in campo con un attacco tra i meno prolifici del campionato cadetto. Una sfida con meno di tre reti si gioca a 1,67, mentre l'Over è offerto a 2,12. Prevale di pochissimo, invece, il Goal a 1,87, a fronte del No Goal quotato 1,90.