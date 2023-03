Il Frosinone batte per 3-0 anche il Venezia e consolida il primo posto in classifica a 11 giornate dal termine della Serie B. I gialloblu vedono ormai da vicino la vittoria del campionato, offerta a 1,04, quota che sale leggermente su Stanleybet.it, a 1,05. Ben distante il Genoa, prima inseguitrice, offerta prima in classifica tra 9,50 e 10 volte la posta, ma in pole per la promozione in massima serie in quota a 1,25. Prosegue il momento d’oro del Bari, la migliore per rendimento nelle ultime cinque uscite, vista in Serie A a 2,35, in vantaggio sul Cagliari di Ranieri - a 3,35 - ancora a secco fuori casa e sulla sorpresa Suditrol, proposta a 3,65. Crede ancora nella rimonta il Parma di Buffon, a 4, dopo la vittoria esterna su una Reggina in caduta libera, ora offerta a 4,25, e reduce da ben sei sconfitte negli ultimi sette incontri.