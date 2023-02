La corsa alla promozione è più che mai aperta in Serie B. Se il Frosinone ha ormai preso il largo e vede vicinissimo il salto di categoria, il gruppetto di inseguitrici rimane compatto e sono in tante a sognare l'approdo in A. Per gli uomini di Fabio Grosso il primo posto non appare più in discussione: i betting analyst vedono la vittoria del campionato a 1,04, mentre la prima posizione è proposta a 1,05. Un ribaltone al vertice appare complicato, ma in caso ad avere maggiori possibilità è il Genoa, proposto a 6,50. Per quanto riguarda il discorso promozione, grandi chance per i rossoblu in quota a 1,30, seguiti da Bari e Reggina a 3,25. Possono sognare anche il Cagliari a 3,75 e la sorpresa Sudtirol, per cui il doppio salto in due anni si gioca a 3,85. Speranza ancora viva per il Parma, a 4,25, e per il Pisa visto a 7, mentre la Ternana è vista a 7,50. Più indietro il Palermo, per cui la promozione in A paga 10 volte la posta.