La quinta vittoria consecutiva del Frosinone, capace di regolare a domicilio il Como, e le sconfitte delle due più immediate inseguitrici Genoa e Reggina, permettono alla formazione di Grosso di allungare a + 11 sul secondo posto occupato dai rossoblù e + 12 sul terzo posto dei calabresi che vale la promozione diretta. Un distacco che permette al Frosinone di vedere la promozione in Serie A offerta a 1,02, quota che sale a 1,10 in caso di primo posto finale. Vede più lontano il primo posto finale il Genoa, proposto a 7, con gli uomini di Gilardino comunque secondi in lavagna per una promozione vista a 1,57. Per il salto di categoria in terza piazza c’è ancora la Reggina di mister Inzaghi, a 2,75, seguita da un quartetto di squadre. Si gioca infatti a 4,50 il clamoroso doppio salto di categoria della “Cenerentola” Sudtirol, stessa quota di una doppia promozione del Bari e di altre due squadre storiche, come Cagliari e Parma, partite ad agosto con ambizioni di vittoria.