Un’altra vittoria, la quarta consecutiva, permette al Frosinone di approfittare del pari interno del Genoa e della sconfitta fuori casa della Reggina allungando in classifica. Ora i punti di vantaggio sul secondo posto sono otto, nove invece quelli sul terzo, distacco che vede la squadra di Fabio Grosso sempre più in pole position per la vittoria del campionato, proposta a 1,40 contro il 3,25 del Genoa di Alberto Gilardino. Più distante invece la Reggina di Inzaghi, alla seconda sconfitta nelle ultime tre giornate e offerta 6 volte la posta. Si allontanano anche le possibilità del Bari, alla terza sconfitta nelle ultime quattro sconfitte, fissata a 22 volte la posta, stessa quota della rivelazione Sudtirol, giunta alla terza vittoria consecutiva e distante solo cinque punti dalla promozione diretta e del Cagliari di Claudio Ranieri, capace di conquistare la seconda vittoria consecutiva interna, e a caccia dell’ennesima impresa della sua carriera.