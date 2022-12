La vittoria sul Sudtirol ha rimesso il Genoa sui binari giusti per l'assalto alle prime posizioni della Serie B. Esonerando Blessin, il club rossoblu è stato chiaro: tornare in A è un obbligo. Le quote sembrano assistere i liguri per quanto riguarda l'immediata promozione: i betting analystt vedono il primo posto del Genoa a 3,85, dietro solamente al Frosinone capolista, offerto a 2.



In piena corsa per il salto nel massimo campionato c'è anche la Reggina, attualmente seconda in classifica: la vittoria della Serie B per gli uomini di Filippo Inzaghi è vista a 6. Segue a ruota il Bari a 10, mentre a 12 ci sono Ternana e Parma.