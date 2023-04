Il Frosinone vede scricchiolare il primo posto in Serie B. Dopo un campionato ai vertici della classifica, la squadra di Fabio Grosso vede ora i rossoblu in ritardo di sole quattro lunghezze. Così, per il primo posto in cadetteria, i bookmaker danno fiducia anche alla squadra di Gilardino: si va dal 2,40 al 3,40, mentre l'attuale capolista rimane favorita a 1,50. Per quanto riguarda la promozione in Serie A, invece, il Genoa ha ormai un piede e mezzo nel massimo campionato, in quota a 1,02. Vicino all'approdo in A anche il Bari, proposto a 3, seguito dalla sorpresa Sudtirol a 3,50. Il Cagliari si gioca a 4, mentre Parma e Pisa sono offerte a 5. Lontane, al momento, Reggina e Palermo, per cui il salto nell'elite del calcio italiano paga 9 volte la posta.