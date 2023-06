A seguito della sfida di ritorno dei play off fra Brescia e Cosenza il Giudice Sportivo, in base alla risultanze arbitrali, ha deciso di emettere la sconfitta a tavolino per 3-0 in sfavore del Brescia. Inoltre, la formazione lombarda - punita per responsabilità oggettiva - comincerà il prossimo campionato di Serie C con due turni di sospensioni per i propri tifosi: infatti, le prima due gare casalinghe verranno disputate a porte chiuse.



ALTRE DECISIONI – Ma non solo. Il Giudice Sportivo ha fermato per tre turno Fran Karacic del Brescia "per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi spinto con forza un calciatore avversario al quale stringeva le mani sul collo senza conseguenze lesive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", e Michele Rigione del Cosenza "per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale". Una giornata invece per Jakub Labojko del Brescia e Idriz Voca del Cosenza.