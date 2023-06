Gli scontri avvenuti giovedì scorso in occasione di Brescia-Cosenza (match sospeso sul punteggio di 1-1 e valevole per i play-out di Serie B), dentro e fuori da campo, hanno fatto notizia in tutta Italia. Scatenati gli ultras della Leonessa che hanno messo a ferro e a fuoco soprattutto l'esterno dello stadio: scontate le indagini della Digos che hanno fornito i primi effetti.



Il pm Carlotta Bernardini, svela Il Giornale di Brescia, ha fatto scattare quattro arresti: i tifosi coinvolti sono attualmente ai domiciliari. Sarà poi domani il giudice a dover convalidare gli arresti. L'indagine però continua: l'analisi dei tanti video disponibili, dentro e fuori lo stadio Rigamonti prosegue.