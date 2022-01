La vittoria ottenuta nei minuti di recupero nel big-match contro la Cremonese permette al Lecce di raggiungere il terzo posto in classifica – con una gara da recuperare – e accorciare sul duo di testa Pisa-Brescia, fermate entrambi sul pareggio nell’ultimo turno. Per gli esperti proprio la formazione pugliese è la favorita per la promozione in Serie A, in quota a 4, davanti al Benevento, uscito sconfitto a sorpresa in casa dell’Alessandria, ora offerto a 5.

Avanza la candidatura di un Monza in forte ascesa, a 5,50, come il Brescia di Inzaghi seconda della classe. Vale 7,50 volte la posta invece la promozione della capolista Pisa, stessa quota del Frosinone, una delle squadre più in forma dell’intero campionato e reduce da due pesanti vittorie esterne proprio contro Pisa e Parma, una delle favorite ad inizio anno, ora sprofondata a 75.