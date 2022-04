Il Monza non può permettersi altri passi falsi nella rincorsa alla promozione in Serie A, e ha l’obbligo di tornare subito a macinare i tre punti dopo la sconfitta nel derby con il Como. La squadra di Giovanni Stroppa torna al Brianteo dove con l’Ascoli parte favorita nei pronostici: il successo dei padroni di casa si gioca a 1,52, mentre quello dei marchigiani vale 5,90. Piuttosto alta anche la quota del pareggio, fissata a 4,10. Prevale il No Goal nella sfida di mercoledì sera, proposto a 1,77, mentre il Goal si gioca a 1,97. Grande equilibrio tra Under, a 1,86, e Over a 1,89. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-0, in quota su 888 a 6,50, mentre il successo del Monza per 2-0 paga 7 volte la posta, con l’1-1 a 7,50.