Ultima giornata ricca di sorprese quella che è andata di scena questa sera in Serie B. Il Lecce e la Cremonese volano in nella massima serie con quest'ultimi che approfittano dello scivolone del Monza sul campo del Perugia. I brianzoli, infatti, retrocedono al quarto posto in classifica superati anche dal Pisa che vince a Frosinone e balza al terzo posto. Le due compagini dovranno attendere i primi spareggi promozione tra 5° ed 8° posto occupati rispettivamente da Brescia, Ascoli, Benevento e proprio Perugia.

Il programma partirà venerdì 13 maggio 2022 alle 20.30 con il turno preliminare fra la 6a e la 7a classificata, mentre le finali si giocheranno alle 20:30 del 26 e 29 maggio.

Per quanto riguarda il discorso playout il Vicenza vince lo scontro diretto contro l'Alessandria e relega quest'ultimi in Lega Pro, regalandosi così l'insperato spareggio per non retrocedere contro il Cosenza. L'andata è prevista giovedì 12 maggio alle ore 20.30, mentre la gara di ritorno sarà venerdì 20 maggio sempre alle ore 20.30 in terra calabra.