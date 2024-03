Serie B: il Palermo a Pisa vuole tornare a vincere ma per i bookie servirà l’impresa

12 minuti fa



Il Pisa ospiterà il Palermo lunedì e, secondo i bookmaker, sarà una partita equilibrata. Dopo una serie di prestazioni poco convincenti e una sola vittoria nelle ultime cinque, i siciliani partono dietro nelle quote: la vittoria esterna si gioca tra 2,80 e 2,90 contro il colpo degli ospiti, che in casa hanno perso solo due volte nel 2024, che oscilla tra 2,40 e 2,50. Nel mezzo il pareggio, uscito in due dei tre scontri diretti tra le squadre, paga 3,20 volte la posta. Nelle ultime dieci, solo due volte una partita del Palermo si è chiusa con meno di tre gol nel tabellino, e anche per questa sfida gli esperti puntano sulla quota Over 2.5 a 1,75 contro il segno opposto a 1,95. Vincendo, i rosanero guadagnerebbero punti decisivi per la corsa playoff, ma avranno bisogno soprattutto dei gol di Matteo Brunori, a secco da due partite e offerto marcatore a 2,50. Nel Pisa, invece, dovrebbe tornare a disposizione Torregrossa, che può prendersi il centro dell’attacco e tornare al gol, visto a 2,75.