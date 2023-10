Riparte la Serie B e torna in campo il Palermo, che ospiterà in casa lo Spezia. I rosanero, ora secondi in classifica a -2, con una vittoria potrebbero superare il Parma, che ha una partita in più e sarà impegnato contro il Como. Per gli esperti, è proprio il Palermo a partire davanti nelle quote per questa sfida: la vittoria dei siciliani si gioca tra 2,10 e 2,15 mentre il segno «2» oscilla tra 3,30 e 3,50. Il pareggio si gioca a 3,25, ed è il risultato con cui si sono conclusi gli ultimi tre scontri diretti tra le squadre. Il Palermo ha subito solamente quattro reti in otto partite, e lo Spezia ne ha segnate sei in altrettanti turni, numeri che fanno prevalare per i bookie l’Under 2.5 a 1,81 sull’Over 2.5 dato a 1,95. Sulla lavagna dei risultati esatti, in cima c’è l’1-1 a 6,40, seguito dall’1-0 per gli uomini di Corini, a 7,50. Lo stesso finale, ma a favore dello Spezia, si gioca a 10 volte la posta.