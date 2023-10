Nel campionato di Serie B finora regna l’equilibrio. Le prime quattro squadre sono raggruppate in cinque punti e il Parma guida la classifica a +2 dal Catanzaro. Secondo i bookmaker, sono proprio gli emiliani i favoriti per la conquista del titolo del campionato cadetto e il conseguente ritorno in Serie A: in quota la vittoria del trofeo si gioca a 2. Nella lavagna dei bookie, alla seconda posizione, troviamo il Palermo che, nonostante il pareggio strappato all’ultimo respiro contro lo Spezia, ha ancora una partita in meno e può riprendere il Parma: in quota si gioca tra 3,25 e 3,50. Secondo rivale è il Venezia, reduce da una dolorosa sconfitta a Reggio Emilia e offerto a 5,50. Il Catanzaro risale in classifica grazie a tre successi consecutivi e torna a dire la sua anche nelle quote per il titolo: lo storico traguardo pagherebbe 7,50 volte la posta. Lontane le altre rivali: ampiamente oltre la doppia cifra la Cremonese, a 25, quota raddoppiata per il Bari, delusione di questo avvio di stagione, che vede il trofeo di Serie B a 50. Si sale ancora per la Sampdoria di Pirlo, finalmente vincente contro il Cosenza, offerta a 75.